Ο Εβάν Φουρνιέ, λίγο μετά την ανακοίνωση της παρουσίας του στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Euroleague, έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση με τον... Γκάνταλφ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών!

Με... Άρχοντα των Δαχτυλιδιών φαίνεται πως θέλησε να γιορτάσει την παρουσία του στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Euroleague ο Εβάν Φουρνιέ.

Συγκεκριμένα ο Εβάν Φουρνιέ, ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού, λίγο μετά την ανακοίνωση της Euroleague με τις καλύτερες πεντάδες, ανέβασε μια ατάκα του μάγου Γκάνταλφ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, η οποία έχει να κάνει με το πώς κρατά κανείς το κακό μακριά.

Συγκεκριμένα, η ατάκα που ανέβασε ο Φουρνιέ είναι η εξής:

«Κάποιοι πιστεύουν πως μόνο η μεγάλη δύναμη μπορεί να κρατήσει το κακό υπό έλεγχο. Αλλά εγώ έχω ανακαλύψει κάτι άλλο. Έχω ανακαλύψει ότι οι μικρές καθημερινές πράξεις των απλών ανθρώπων κρατούν το σκοτάδι μακριά. Μικρές πράξεις ευγένειας και αγάπης».

Η ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ:

Quote from the goat pic.twitter.com/XT6zGCma3G