Πάντερ για τις καλύτερες πεντάδες της Euroleague: «Αυτή η μαλ@@@α είναι στημένη»

Ο Κέβιν Πάντερ διαμαρτυρήθηκε για την καλύτερη πεντάδα της Euroleague, με τον Αμερικανό πάντως, μετά από λίγο, να διαγράφει το... οργισμένο του tweet.

Η Euroleague ανακοίνωσε την κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης και τη δεύτερη καλύτερη, με τον Κέβιν Πάντερ να απουσιάζει και από τις δύο, γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στον σταρ της Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα, μετά την ανακοίνωση των πεντάδων, ο Κέβιν Πάντερ «χτύπησε» μέσα από τα social media και συγκεκριμένα το «X», γράφοντας πως «ναι, αυτή η μαλ@@@α είναι στημένη».

Kevin Punter expressed his frustration after being snubbed from both All-EuroLeague teams 🗣️ pic.twitter.com/2Eibm3Jmk5