Ο Γιώργος Κούβαρης βρέθηκε στο Μονακό με την αποστολή του Παναθηναϊκού και γράφει για τον «εξωγήινο» Κέντρικ Ναν ο οποίος «κλείδωσε» το βραβείο του MVP τη φετινή σεζόν ενώ στέκεται στο στο σημαδιακό... Πριγκιπάτο το οποίο άρχισε να «ξυπνά» και πάλι όμορφες αναμνήσεις.

Τι άλλο να έκανε ο Κεντρικ Ναν; Σπαθιά να κατάπινε στο Μονακό; Όμως για σταθείτε λίγο. Μήπως τα κατάπιε και αυτά και δεν το πήραμε χαμπάρι; Η κραυγή «τι κάνεις άνθρωπέ μου;» θαρρώ ότι θα ήχησε σε πολλά σπίτια. Πραγματικά: Τι έκανε; Τι ματσάρα ήταν αυτή; Ο Κέντρικ Ναν χάρισε μια μοναδική παράσταση στο «Gaston Medecine» του Πριγκιπάτου και θεωρώ ότι έριξε μία και καλή τους τίτλους τέλους στην υπόθεση του MVP. Προσωπικά μιλώντας θα είναι σκάνδαλο εάν δεν καταλήξει στα χέρια του Αμερικανού. Τελεία και παύλα.

Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω την προσπάθεια και τη σεζόν που κάνουν άλλοι παίκτες όπως ο Βεζένκοβ ή Σορτς για παράδειγμα, στα δικά μου μάτια ο Κέντρικ Ναν το δικαιούται και μάλιστα με το παραπάνω. Και το απέδειξε με εμφατικό τρόπο στο Μονακό. Στο ματς όπου η μπάλα «έκαιγε». Στο ματς όπου κρινόταν (όχι μόνο το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά και) η μαθηματική πρόκριση στα playoffs. Στο ματς όπου στην αντίπερα όχθη του παρκέ υπήρχε μια ομάδα με το ίδιο (έως και το τζάμπολ του αγώνα) ρεκόρ και με τους ίδιους ακριβώς στόχους. Δηλαδή το Final Four και η κατάκτηση του τροπαίου.

Όπως λένε και οι Αμερικανοί και είναι μια έκφραση που μου αρέσει να χρησιμοποιώ σε γενικές γραμμές «When the Going Gets Tough, the Tough Get Going» δηλαδή και παραφράζοντάς την σε... μπασκετική ορολογία «στα δύσκολα δώστε μου τη μπάλα και κάντε όλοι στην άκρη». Στα δύσκολα αναλαμβάνουν οι ισχυρές προσωπικότητες. Άλλες φορές ήταν ο Σλούκας. Αυτός και αν έχει «καθαρίσει» παιχνίδια και παιχνίδια. Και θα «καθαρίσει» και άλλα. Αυτήν την φορά ηταν ο Κέντρικ Ναν. Και θα είναι και πολλές φορές ακόμα. Το μόνο βέβαιο.

Καλές οι συνεργασίες, αλλά απαραίτητες οι προσωπικότητες

Στα δύσκολα, όταν η μπάλα αρχίζει να «καίει», βγαίνουν μπροστά οι ισχυρές προσωπικότητες. Θυμηθείτε τι έγινε και πέρυσι. Νικητήριο σουτ του Ναν στην Μπολόνια. Ματσάρες του Ναν και του Σλούκα στα playoffs απέναντι στην Μακάμπι και ειδικά στο Game 4, όταν και είχαν από 27 και 20 πόντους αντίστοιχα. MVP Σλούκας στο Final Four. Τώρα που ο Παναθηναϊκός ήθελε πάση θυσία τη νικη για τη πρόκριση και το αβαντάζ έδρας στα φετινά playoffs ανέλαβε ξανά δράση ο Κέντρικ Ναν.

Δεν λέω. Απαραίτητες οι συνεργασίες, χρήσιμο το ομαδικό μπάσκετ με τις πολλές πάσες, αλλά κάποιες φορές και ειδικά όταν αρχίζουν να «σφίγγουν τα γάλατα» και κρίνονται οι τίτλοι, χρειάζονται και οι παίκτες με το ειδικό βάρος. Και ο Παναθηναϊκός τους έχει. Σε βραδιές που ενδεχομένως να μην λειτουργούν κάποια πράγματα σωστά, όταν υπάρχει στην ομάδα ένας Σλούκας και ένας Ναν, καλύτερα να κάνουν τον... σταυρό τους οι αντίπαλες ομάδες. Μάλιστα βλέποντας την μυθική εμφάνιση του Αμερικανού γκαρντ στο Πριγκιπάτο, μου ήρθαν στο μυαλό (ως και παλιός στον χώρο) δύο ατάκες προς 40ετίας!

Μπορεί τα ονόματά τους να μην λένε πολλά αλλά εδώ είμαι εγώ για να σας υπνεθυμίσω κάτι από το μακρινό παρελθόν. Ο πάλαι ποτέ προπονητής της Λεχ Πόζναν ονόματι Βόιτσεκ Κραϊόφσκι είχε πει για τον... Νίκο Γκάλη ενόψει ενός αγώνα με τον Άρη: «Είπα στους παίκτες μου πως θα μαρκάραμε τους τέσσερις παίκτες του Άρη και κάναμε τα σχέδια μας. Για τον Γκάλη κάναμε την προσευχή μας» ενώ αντίστοιχα και δη παραμονή αγώνα Ελλάδας-Ολλανδίας, ο τότε ομοσπονδιακός των Ολλανδών, Ρουντ Χαρεβάιν είχε πει: «Ξέρω έναν τρόπο να σταματήσουμε τον Γκάλη: Να τον κλειδώσουμε στο ξενοδοχείο!»

Αυτά που κάνει απλά... δεν υπάρχουν

Πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που έζησα ως σχεδόν έφηβος την «χρυσή» εποχή του Νίκου Γκάλη. Πλέον θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που ζω και την εποχή του Κέντρικ Ναν. Και γενικά πρέπει να θεωρούν τυχερούς τους εαυτούς τους όλοι όσοι αγαπούν το μπάσκετ το γεγονός ότι ζουν στην εποχή του Κέντρικ Ναν. Είναι από τους παίκτες που έχουν την καθολική αποδοχή απ' όλους τους φιλάθλους. ΔΕΝ γίνεται να μην την έχει. Είναι από τους παίκτες που «γεννούν» φιλάθλους ομάδων. Παίκτες οι οποίοι θα κοσμούν σε αφίσα τα δωμάτια πολλών παιδιών. Παίκτες οι οποίοι γίνονται συνθήματα στα χείλη των φιλάθλων. Παίκτες οι οποίοι πρωτοστατούν στα «legacies» των ομάδων. Παίκτες τους οποίους χαίρεσαι να βλέπεις. Απολαμβάνεις το μπάσκετ που παίζουν.

Χρησιμοποιώντας λίγο και την «αργκό», αυτά που κάνει Κέντρικ Ναν πολυ απλά δεν... υπάρχουν. Είναι μυθικά πράγματα. Έχει σκοράρει τρεις φορές 30+ πόντους ενώ σε όλη την υπόλοιπη Euroleague (και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος καθώς το γράφω από μνήμης, οπότε συγχωρέστε με) μόλις άλλες δύο φορές έχουμε δει σκοράρισμα 30+ πόντων.

Σημειωσε 37 πόντους με 9/12 δίποντα, 5/5 τρίποντα και με μόλις τέσσερις βολές! «Έγραψε» 43 βαθμούς στο PIR σημειώνοντας προσωπικό ρεκόρ καριέρας. Στην 3η περίοδο του αγώνα ήταν «υπεύθυνος» για τους 14 από τους 16 πόντους του Παναθηναϊκού, καθώς σκόραρε τους 12 από αυτούς τους πόντους και έδωσε μία ασίστ «πάρε-κάρφωσε» στον Γιούρτσεβεν. Σκόραρε απίθανο τρίποντο και φάουλ. Τρίποντο από τα εννέα μέτρα. Τα έβαλε με ολόκληρη την πεντάδα στη λήξη της 3ης περιόδου καθώς και οι... πέντε παίκτες της Μονακό τον «κυνηγούσαν» αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να δεχτούν «καλάθι και φάουλ» σχεδόν στο buzzer beater. Που να έσπαγε και... δόντι!

Αν μη τι άλλο γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την επέκταση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό έως και το 2028! Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Για άλλα τρία χρόνια αυτός ο υπερπαίκτης θα κοσμεί το ελληνικό μπάσκετ και θα διεκδικεί την Euroleague με το τριφύλλι στο στήθος!

Επιστροφή στο... μέλλον από το Πριγκιπάτο

Αν αφήσουμε στην άκρη την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ο οποίος ήταν κάτι παραπάνω από... διαστημικός και δούμε το ματς συνολικά, ο Παναθηναϊκός έκανε ίσως το καλύτερο παιχνίδι του εκτός έδρας. Καλύτερο και από αυτά σε Φενέρ, Μπάγερν και Ερυθρό Αστέρα. Συνεπής στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα στην άμυνα και έχοντας απενεργοποιήσει εντελώς τον Μάικ Τζέιμς, τον οποίο και υποχρέωσε σε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια του κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Έχοντας στο «off» τον ηγέτη της Μονακό στο εκτελεστικό κομμάτι με 2/14 σουτ ήταν εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο για τους γηπεδούχους να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί. Μπορεί να πραγματοποίησαν σερί 16-0 έχοντας εκμεταλλευτεί την επιθετική «αφλογιστία» των «πρασίνων» για σχεδον εννέα λεπτά μένοντας στο «μηδέν» από το 16' έως και το 25' ωστόσο δεν... έπειθαν. Ειδικά στο low post όπου μόνο ο Ντάνιελ Τάις ήταν «εγγύηση». Στην 3η περίοδο ο Παναθηναϊκός σκόραρε μόλις 16 πόντους και αυτούς με... One Nunn Show, ωστόσο φρόντισε να βρει την ισορροπία χάρη στην άμυνά του.

Δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό ή όχι, αλλά θυμηθείτε από ποιο παιχνίδι και μετά «γύρισε» ο διακόπτης του Παναθηναϊκού. Ναι, σωστά μαντέψατε. Από το ματς του Πριγκιπάτου. Από το τρομερό buzzer beater τρίποντο του Μάριους Γκριγκόνις. Δεν ξέρω εάν ο Κέντρικ Ναν θα είναι ο... σύγχρονος Γκριγκόνις λόγω της επικής του εμφάνισης στο «Gaston Medecine» αλλά σίγουρα «ξύπνησε» ευχάριστες μνήμες. Με έναν και μοναδικό στόχο. Να έχουν το ίδιο, αίσιο, τέλος...

