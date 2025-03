Το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ προς τον κόσμο του Ολυμπιακού μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετά την τρίτη συνεχόμενη ήττα του Ολυμπιακού στην EuroLeague από την Μονακό.

Ο Ολυμπιακός υπέπεσε στην τρίτη συνεχόμενη ήττα του στην EuroLeague μετά το αρνητικό αποτέλεσμα με 77-80 μέσα στο ΣΕΦ από την Μονακό το βράδυ της Πέμπτης (27/3) στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας, με τον Γάλλο σταρ να ζητά την αγάπη και την στήριξη των φιλάθλων πιο πολύ από ποτέ τώρα που ο ίδιος και οι συμπαίκτες του βρίσκονται σε μια δύσκολη φάση.

«Περνάμε σε μια δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή. Θα χρειαστούμε την αγάπη και την υποστήριξή σας περισσότερο από ποτέ!», ήταν τα λόγια του Εβάν Φουρνιέ προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.

We re going thru a tough stretch right now. Gonna need your love and support more than ever!! #WeMove ❤️🤍