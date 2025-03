Ο Μάικ Τζέιμς δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο Νικ Καλάθης δεν συμπεριλήφθηκε στους 25 κορυφαίους παίκτες της EuroLeague, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για αυτό.

Η διαδικασία ανάδειξης των κορυφαίων παικτών στην σύγχρονη ιστορία της EuroLeague, ολοκληρώθηκε και από τους All-25 της διοργάνωσης λείπει ο Νικ Καλάθης. Ο Μάικ Τζέιμς δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός αυτό και εξέφρασε την δυσαρέσκειά του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέλοντας να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του.

«Το ότι δεν είναι ο Νικ στους 25 κορυφαίους είναι... διαβολικό. Είναι πρώτος σε ασίστ και σε κλεψίματα στην ιστορία», ήταν τα λεγόμενα του 34χρονου ηγέτη της Μονακό.

Για την ιστορία, ο Νικ Καλάθης μετρά κατά μέσο όρο καριέρας στην EuroLeague, 9 πόντους με 51.2% στα δίποντα, 29.9% στα τρίποντα, 53.5% στις βολές, 3.7 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ, 1.3 κλεψίματα, 2.2 λάθη και 11.8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 365 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 316 ως βασικός, ενώ έχει υπάρξει 2 φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας της χρονιάς, 4 φορές πρώτος σε ασίστ, 3 φορές πρώτος σε κλεψίματα και φυσικά πρωταθλητής Ευρώπης το 2011 με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

No Nick in the top 25 is diabolical.

All time in assists and steals smh