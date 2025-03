Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για διπλή αγωνιστική απέναντι σε Βιλερμπάν και Μονακό, με τον Εβάν Φουρνιέ να έρχεται ξανά αντιμέτωπος με τους συμπατριώτες του.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην απόδοση του Εβάν Φουρνιέ. Τονίζοντας και ο ίδιος πως δεν περίμενε το ντεφορμάρισμά του να διαρκέσει σχεδόν έναν μήνα.

Βεβαίως οι παίκτες δεν είναι ρομπότ. Στο Gazzetta ανοίξαμε τον φάκελο του Γάλλου, που έχει φυσικά την προσωπικότητα να επιστρέψει και να είναι αυτός που θέλει ο Ολυμπιακός στα κρίσιμα.

Η Γαλλία μπορεί να αποτελέσει ένα εφαλτήριο. Ο ίδιος άλλωστε έστειλε το μήνυμα την Κυριακή. Μπορεί να μην αγωνίστηκε με τον Πανιώνιο, ένεκα ενός αιματώματος στην ποδοκνημική, αλλά στο αγαπημένο του twitter έδωσε το σύνθημα. «Τα λέμε στη Λυών» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό, πριν το συναπάντημα του Ολυμπιακού με τους συμπατριώτες του.

See you all in Lyon ❤️🤍