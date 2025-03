Ο Τι Τζέι Σορτς οδήγησε την Παρί σε μια μεγάλη νίκη κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο για την EuroLeague την περασμένη Τρίτη (18/3), κερδίζοντας το τρίτο βραβείο MVP της αγωνιστικής.

Επιστροφή στις ευρωπαϊκές νίκες για την Παρί η οποία έκαμψε την αντίσταση της Αρμάνι Μιλάνο με 92-79 στο Παρίσι την περασμένη Τρίτη (18/3) στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής και ξεκάθαρος MVP της αναμέτρησης ήταν ο Τι Τζέι Σορτς που σταμάτησε στους 24 πόντους με 8/15 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη, 1 κόψιμο, 7 κερδισμένα φάουλ και 37 βαθμούς αξιολόγησης.

Το νούμερο που συγκέντρωσε στο σύστημα ο βραχύσωμος γκαρντ ήταν το μεγαλύτερο από κάθε άλλον αυτήν την αγωνιστική της ευρωπαϊκής διοργάνωσης και του έδωσε το τρίτο βραβείο MVP για φέτος, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις στην πρώτη του σεζόν στο κορυφαίο επίπεδο.

TJ Shorts was electric this week ⚡️



He is the MVP of Round 30 after pushing @ParisBasketball to an important home win! 💪



‘MVP of the Round’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/int0Cgkl7B