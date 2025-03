Ο Τι Τζέι Σορτς χάρισε πιθανόν την τάπα της χρονιάς στο Παρί - Αρμάνι Μιλάνο, ενώ μετά τη νίκη των Γάλλων, ανέβηκε στην εξέδρα και έδωσε το έναυσμα στους φιλάθλους της ομάδας.

Η Παρί έκαμψε την αντίσταση της Αρμάνι Μιλάνο με 92-79 στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Τι Τζέι Σορτς να κάνει απίστευτα πράγματα.

Ο βραχύσωμος Αμερικανός γκαρντ ήταν κορυφαίος του γηπέδου με 24 πόντους, 8/15 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη, 1 κόψιμο, 7 κερδισμένα φάουλ σε 29:12' και συγκεντρώνοντας 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Μεταξύ των πολλών highlights, ο ύψους 1.75μ. πλέι-μέικερ έδωσε πιθανότατα την τάπα της χρονιάς, σταματώντας στα ίσα τον κατά 15 εκατοστά ψηλότερό του, Νίκο Μάνιον (1.90μ.) σε μια τρομερή φάση.

Το... κερασάκι στην τούρτα μπήκε μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπου ο Σορτς γιόρτασε τη νίκη ανεβαίνοντας στην εξέδρα και δίνοντας το έναυσμα στους φιλάθλους της ομάδας με τραγούδι.

