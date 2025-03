Στο ματς Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνο έσπασαν... καρδιές, όμως και μια εξωαγωνιστική σπάνια στιγμή ήρθε και... έκλεψε λίγη από τη δόξα της δράσης που εκτυλίχθηκε εντός του παρκέ.

Σε ένα ματς για... γερά νεύρα, η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε εκτός έδρας του Ερυθρού Αστέρα με 82-80, κάνοντας αποφασιστικό βήμα προκειμένου να πλασαριστεί στην πρώτη δεκάδα του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 16-13 ύστερα από 29 αγωνιστικές συγκατοικώντας με πλέον με τους Σέρβους.

Κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής αυτής αναμέτρησης, ένας οπαδός του Ερυθρού Αστέρα που βρισκόταν ακριβώς πίσω από τον πάγκο της Αρμάνι, ψέλλισε κάτι... γαλλικά στον προπονητή των Ιταλών, Έτορε Μεσίνα με την αντίδραση του πολύπειρου τεχνικού να είναι... επική.

Ο 66χρονος προπονητής με απόλυτη ψυχραιμία έκατσε δίπλα στον Σέρβο φίλαθλο ενώ στη συνέχεια μάλιστα τον αγκάλιασε.

Μια σπάνια στιγμή από μια σπάνια προσωπικότητα των ευρωπαϊκών παρκέ...

Ettore Messina couldn’t let it slide after the Crvena Zvezda fan had something to say 😅🗣️ pic.twitter.com/c3vS2WPF2k