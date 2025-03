Παπανικολάου για το ντέρμπι: «Δεν υπάρχουν φιλίες, πάμε μόνο για τη νίκη» (vid)

Η Euroleague μέσω ανάρτησης της στα Social Media θυμήθηκε τις δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου πριν τα ευρωπαϊκά ντέρμπι «αιωνίων».

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν απόψε (15/3, 21:15) τα ξίφη τους στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague, σε μια ακόμα φετινή μάχη των «αιωνίων».

Η Euroleague με αφορμή το μεγάλο ντέρμπι θυμήθηκε τις δηλώσεις του αρχηγού των «ερυθρόλευκων», Κώστα Παπανικολάου πριν τις συγκρούσεις των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναρτώντας ένα σχετικό όμορφο βίντεο στα Social Media της.

Οι δηλώσεις του Παπανικολάου για τα ματς με τον Παναθηναϊκό ανά έτος

«Δεν υπάρχουν φιλίες, απλά παίζεις για να κερδίσεις. Αυτό είναι το μόνο που έχουμε στο μυαλό μας».

«Οι οπαδοί μας θέλουν να νικήσουμε τους αντιπάλους τους, οι δικοί τους οπαδοί θέλουν εκείνοι να νικήσουν εμάς. Η ατμόσφαιρα και όλη η κατάσταση γύρω-γύρω είναι καυτή».

«Είναι πάντα ιδιαίτερο να παίζεις στο ένα ή στο άλλο γήπεδο. Όταν παίζουμε εκτός έδρας μαθαίνουμε πώς να κλείνουμε τα αυτιά μας για ό,τι συμβαίνει γύρω, απλά συγκεντρωνόμαστε για να κερδίσουμε το παιχνίδι».

«Εμείς θέλουμε να κερδίζουμε κάθε φορά και ο Παναθηναϊκός θέλει να νικάει κάθε φορά. Ξέρουμε τι συμαίνει για τον οργανισμό, για τον κόσμο, για όλους γύρω από τις ομάδες και φυσικά για ‘μας. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ δυνατή ομάδα.

Αυτά τα παιχνίδια στα τελευταία χρόνια κρίνονται στο τέλος και στις λεπτομέρειες, είναι κλειστά ματς και οι οπαδοί τα απολαμβάνουν. Παίζουμε μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο, είναι ένα ντέρμπι που σού δίνει την αυτοπεποίθηση να συνεχίσεις. Είναι πάντα σημαντικό για ‘μας να παίρνουμε τις νίκες».

"No Friendships, we are just here to win"



Kostas Papanikolaou knows more about the The Derby of the Eternal Enemies than most having played in many of these games during the course of his career 🔥



He's ready for the latest chapter of this rivalry... pic.twitter.com/h3Ob4kq68f