Ο Φακούντο Καμπάτσο αναφέρθηκε στην απόφαση της EuroLeague για να λάβει χώρα το Final 4 στο Άμπου Ντάμπι, τονίζοντας πως ήταν βασισμένη σε παράγοντες που δεν σχετίζονται με τους φιλάθλους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης λύγισε από τον Παναθηναϊκό AKTOR το βράδυ της Πέμπτης (6/3) στο ΟΑΚΑ με 85-70 στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague, αδυνατώντας να κερδίσει έδαφος στη μάχη που δίνει για την δεκάδα.

Για μία ακόμα φορά, ο Φακούντο Καμπάτσο τα βρήκε σκούρα απέναντι στους «πρασίνους» μένοντας στους 4 πόντους με 2/5 σουτ, 6 ασίστ και 2 λάθη με τον ίδιο να κάνει δηλώσεις στο BasketNews αμέσως μετά το παιχνίδι, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι το Final 4 της διοργάνωσης στο Άμπου Ντάμπι.

Η απόφαση αυτή δεν άρεσε στον Αργεντινό γκαρντ, τονίζοντας πως πάρθηκε από τους ανθρώπους της λίγκας με βάση κάποιους παράγοντες που δεν σχετίζονται με τους φιλάθλους. Αναλυτικά τα όσα είπε ο Καμπάτσο:

«Το κακό με αυτό είναι ότι το Final 4 θα είναι μακριά από τους φιλάθλους της Ρεάλ, ανεξαρτήτως του ποια ομάδα θα είναι εκεί. Νομίζω πως ο μέσος φίλαθλος θα δυσκολευτεί πηγαίνοντας σε ένα μέρος σαν αυτό. Πρόκειται για μία απόφαση βασισμένη σε άλλους παράγοντες και εμείς ως παίκτες μπορούμε να εκφράσουμε την άποψή μας, αλλά δεν είμαι σίγουρος πόση επιρροή έχουμε στην πραγματικότητα».

