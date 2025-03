Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο κλειστό του ΟΑΚΑ, πανηγύρισαν το γκολ του Τετέ που μπήκε λίγα μέτρα πιο διπλά και έκανε το 3-2 επί της Φιορεντίνα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague, στο ΟΑΚΑ με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για απόψε (6/3, 21:45). Λίγο πιο δίπλα, το ποδόσφαιρο του «τριφυλλιού» αντιμετώπισε τη Φιορεντίνα στο πρώτο ματς της φάσης των «16» του Conference League.

Μάλιστα, όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε η Euroleague, οι φίλαθλοι των «Πρασίνων» που έχουν αρχίσει να παίρνουν θέση στο «κλειστό», όπως έκαναν και στα υπόλοιπα γκολ της ομάδας του Ρουί Βιτόρια, πανηγύρισαν το γκολ του Τετέ που έκανε το 3-2 υπέρ του Παναθηναϊκού, στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης.

What you’re hearing is the @Paobcgr basketball fans cheering the football team playing a few yards away at the football ground



