Η Ένωση Προπονητών της EuroLeague ανακοίνωσε πως το καθιερωμένο πλέον συνέδριο των κορυφαίων head coach, θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ το τετραήμερο 3-6 Ιουλίου.

Μετά το περσινό επιτυχημένο συνέδριο που διεξήχθη στην Γλυφάδα, η μεγάλη συνάντηση των κορυφαίων προπονητών της EuroLeague επιστρέφει και θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ το τετραήμερο 3-6 Ιουλίου.

Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Προπονητών της EuroLeague, το συνέδριο επιστρέφει στην Ελλάδα για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι στο οποίο θα διδάξουν τόσο σε προπονητές όσο και σε ενδιαφερόμενο κοινό, κορυφαίες μορφές του ευρωπαϊκού στερεώματος.

Μεταξύ αυτών, οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Γιώργος Μπαρτζώκας, Γιάννης Σφαιρόπουλος, Σάσα Ομπράντοβιτς, Δημήτρης Ιτούδης, Τσάβι Πασκουάλ, Ανδρέας Πιστιόλης αλλά και ο προπονητής των Τορόντο Ράπτορς, Ντάρκο Ραγιάκοβιτς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του επικείμενου συνεδρίου:

DAY 1

12.00 - 13.30 | Sergio Scariolo Masterclass

14:00 - 15:30 | Sasa Obradovic Masterclass

16:30 - 18:00 | EHCB Panel Discussion

19:00 - 20:30 | EHCB Workshop #1 - Sarunas Jasikevicius



DAY 2

10:00 - 11:30 | Georgios Bartzokas & Assistant Coach Masterclass

12:00 - 13:30 | Darko Rajakovic & Assistant Coach Masterclass

14:00 - 15:30 | Giannis Sfairopoulos & Assistant Coach Masterclass

16:30 - 18:30 | Panel Discussion UEBO / EB Officiating / EHCB

19:30 - 21:00 | EHCB Workshop #2 - Andrea Trinchieri



DAY 3

10:00 - 11:30 | Euroleague Official Masterclass

12:00 - 13:30 | Andreas Pistiolis and Denis Godlevsky Masterclass

14:00 - 15:30 | Xavi Pascual vs Pablo Laso Masterclass

16:30 - 18:30 | Panel Discussion ELPA / EHCB

19:30 - 21:00 | EHCB Workshop #3 - Chus Mateo & Guillermo Frutos



DAY 4

10:00 - 11:30 | Dusan Alimpijevic and Dmytro Boldaev Masterclass

12:00 - 13:30 | Zeljko Obradovic vs Dimitris Itoudis Masterclass

14:00 - 15:30 | Award Ceremony

15:30 - 16:30 | EHCB Workshop #4 - Zeljko Obradovic and Dimitris Itoudis