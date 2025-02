Το basketnews.com έριξε την ιδέα και ο Μάικ Τζέιμς όχι μόνο τη βρήκε ενδιαφέρουσα αλλά δεν δίστασε να... προ(σ)καλέσει απευθείας τον Κέντρικ Ναν.

Οι Κέντρικ Ναν και Μάικ Τζέιμς είναι οι δύο από τους καλύτερους (αν όχι οι καλύτεροι) γκαρντ της Euroleague.

Η ιστοσελίδα basketnews.com, μέσω ανάρτησης της στα Social Media έθεσε το ερώτημα ποιος θα επικρατούσε σε ένα υποτιθέμενο μονό ανάμεσα στον «άσο» του Παναθηναϊκού με αυτόν της Μονακό.

Ο Μάικ Τζέιμς τελικά όχι μόνο απάντησε στην ανάρτηση, την αναδημοσίευσε κιόλας λέγοντας χαρακτηριστικά πως καλεί τη Euroleague να διοργανώσει ένα All Star Game στο πλαίσιο του οποίου θα μπορεί να αντιμετωπίσει τον γκαρντ των «πράσινων» σε μονό λέγοντας πως και ο ίδιος θα συμφωνεί.

Put together a all star game and I’ll play @EuroLeague



I know @nunnbetter_ wit it https://t.co/KwhhKyuYTu