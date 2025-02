Aποθέωση Παναθηναϊκού για Χουάντσο: «Τιμή μας να έχουμε έναν τόσο σπουδαίο αθλητή»

H KAE Παναθηναϊκός αποθέωσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Το ιστορικό ισπανικό περιοδικό Gigantes del Basket βράβευσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ως Παίκτη της Χρονιάς για τις επιδόσεις του την περσινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό και εκείνος ξεκαθάρισε πως θέλει όλους τους τίτλους με τους «πράσινους».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδειξε την περηφάνια της για την βράβευση αυτή και υποκλίθηκε στον Ισπανό, γράφοντας: «Συγχαρητήρια στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που αναδείχθηκε Ισπανός παίκτης της χρονιάς από το Gigantes del Basket. Είναι τιμή μας να έχουμε έναν τόσο σπουδαίο αθλητή και μία τόσο σπουδαία ψυχή στην ομάδα μας. Σε ακόμη περισσότερα πρωταθλητή!». Ένας από τους κομβικούς παίκτες των πράσινων σε άλλη μια σεζόν σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Η ανάρτηση

Congratulations @juanchiviris41 for being named Spanish Player of the Year by Gigantes del Basket. 💚🥇



We’re honored to have such a great athlete and soul on our team!



To many more, champ! 🙌



Photo Credits: @GIGANTESbasket #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic… pic.twitter.com/cTyPpWiKqG