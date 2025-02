Η FIBA έστειλε με τον δικό της τρόπο μήνυμα ενότητας με την Euroleague, αφού παρουσίασε μία φωτογραφία με παίκτες οι οποίοι φορούν μισή εμφάνιση της χώρας τους και άλλη μισή της ομάδας τους.

Τα «παράθυρα» της FIBA... ανοίγουν για μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα για τα προκριματικά του EuroBasket 2025, με την Euroleague να έχει διακόψει τη δράση της, ώστε οι παίκτες που αγωνίζονται στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους να μπορέσουν να ενισχύσουν τα ρόστερ των εθνικών τους ομάδων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας, η FIBA έστειλε με τον δικό της τρόπο μήνυμα ενότητας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία με 7 παίκτες, οι οποίοι έχουν φανέλες που στο μισό δείχνουν την εμφάνιση της εθνικής ομάδας τους και στο άλλο μισό εκείνη του συλλόγου που ανήκουν.

Οι παίκτες που βρίσκονται είναι ο Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός/Βουλγαρία), Τσέντι Όσμαν (Παναθηναϊκός AKTOR/Τουρκία), Ίφε Λούντμπεργκ (Βίρτους Μπολόνια/Δανία), Φίλιπ Πετρούσεφ (Ερυθρός Αστέρας/Σερβία), Τόρνικε Σενγκέλια (Βίρτους Μπολόνια/Γεωργία), Τζάναν Μούσα (Ρεάλ Μαδρίτης/Βοσνία) και Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία).

All heroes wear two jerseys 🦸



The #EuroBasket 2025 Qualifiers are back!

📅 February 20-24, 2025 pic.twitter.com/If4fGmboMY