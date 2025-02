Ο Μουσταφά Φαλ, ο Τζέριαν Γκραντ και ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκονται στο Top 10 της EuroLeague για την 26η αγωνιστική.

Η 26η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (8/2) με τα παιχνίδια της να προσφέρουν για μία ακόμη φορά πλούσιο και άκρως εντυπωσιακό θέαμα.

Αυτή τη φορά, στο Top 10, βρίσκονται συνολικά 3 παίκτες των «αιωνίων». Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη θέση του βίντεο καταλαμβάνει ο Εβάν Φουρνιέ με το buzzer beater του μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα. Λίγο πριν κάνει την εμφάνισή του ο Τζέριαν Γκραντ με κάρφωμα αλλά και ο Μουσταφά Φαλ με τάπα.

Top Plays of the Round I @TurkishAirlines pic.twitter.com/EPRteKx3pT