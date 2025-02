Sold out ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Αναντολού Εφές για την EuroLeague, με τους φίλους να εξαφανίζουν τα εισιτήρια.

Μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε προ ημερών στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός AKTOR στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας μάχη με την Αναντολού Εφές (6/2, 21:15, Novasports Prime) για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Στο πλευρό τους οι «πράσινοι» θα έχουν και πάλι τη δυναμική στήριξη του κόσμου τους ο οποίος εξαφάνισε τα εισιτήρια για την αποψινή αναμέτρηση με την ΚΑΕ να ανακοινώνει sold out για δεύτερη συνεχόμενη φορά μετά το ματς με την Φενέρ.

