EuroLeague Top-10: Ο Παπαγιάννης έκανε poster τον Μονέκε αλλά ξεχώρισε αυτό του Ντόζιερ στον Ταβάρες (vid)

Ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε poster τον Τσίμα Μονέκε στην δεύτερη καλύτερη φάση του Top-10 της EuroLeague, όμως την κορυφή κατέκτησε το κάρφωμα του Πι Τζέι Ντόζιερ μπροστά στον Έντι Ταβάρες.

Μια ακόμα αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε και συγκεκριμένα η 25η, με την τρέχουσα «διαβολοβδομάδα» να ολοκληρώνεται με την 26η, την ώρα που οι εντυπωσιακές φάσεις δεν λείπουν.

Στο Top-10 της 25ης «στροφής» πρωταγωνίστησαν τάπες και καρφώματα, όμως αυτό του Γιώργου Παπαγιάννη μπροστά στον Τσίμα Μονέκε ήταν από τα κορυφαία. Ωστόσο, η κορυφή ανήκε στον Πι Τζέι Ντόζιερ ο οποίος έκανε poster τον θηριώδη Έντι Ταβάρες σε ένα από τα καρφώματα της σεζόν.

The BEST of Round 25🤯



'Top plays of the Round' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/R1PQhQ3dIh