Το κλέψιμο του Κώστα Σλούκα στη λήξη του ματς κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και το φάουλ που κέρδισε στη συνέχεια ο αρχηγός του Παναθηναϊκού που κράτησε το «τριφύλλι» μέσα στο παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ με 91-90, σε ένα παιχνίδι στο οποίο κυριολεκτικά «έσπασαν καρδιές».

Με το σκορ στο 90-88 υπέρ της Φενέρμπαχτσε και την κατοχή στα χέρια των Τούρκων με 20 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη, ο αρχηγός των «πράσινων», Κώστας Σλούκας έκλεψε την μπάλα από τον Μάρκο Γκούντουριτς και στη συνέχεια κέρδισε το φάουλ.

Ακολούθως ο Έλληνας γκαρντ ευστόχησε και στις δύο βολές που εκτέλεσε και κράτησε τον Παναθηναϊκό μέσα στο παιχνίδι, πριν ο Κέντρικ Ναν με μια δική του ελεύθερη βολή «χαρίσει» τη νίκη στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

