Ο Πι Τζέι Ντοζίερ πέρασε πάνω από τον Έντι Ταβάρες για το κάρφωμα της σεζόν στη φετινή EuroLeague.

Η Εφές όχι μόνο πέτυχε πολύ σπουδαία νίκη στην 25η αγωνιστική της EuroLaegue απέναντι στη Ρεάλ. Είδε και τον Πι Τζέι Ντοζίερ να χαρίζει τη φάση της σεζόν. Ο γκαρντ των Τούρκων όχι απλώς δε φοβήθηκε τον Έντι Ταβάρες και πήγε πάνω του να τελειώσει τη φάση, αλλά τον έκανε πόστερ.

Γνωστός για τα αθλητικά του προσόντα, ο Ντόζιερ πήρε τον διάδρομο και κάρφωσε με το ένα χέρι, πάνω από τον γίγαντα Ταβάρες, κερδίζοντας και το φάουλ.

PJ DOZIER WHAT DID YOU JUST DO???#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/2CcFhLiAyJ