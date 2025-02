Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επισκέφθηκε για πρώτη φορά το ανακαινισμένο ΟΑΚΑ και είχε την ευκαιρία να τα πει με παλιούς γνώριμους και φίλους μέσα στον Παναθηναϊκό.

Αν μη τι άλλο ο Σάρας είναι από τους παίκτες που αγαπήθηκε όσο λίγοι στον Παναθηναϊκό. Και κάθε του επίσκεψη στο ΟΑΚΑ θα έχει και ιδιαίτερη σημασία για εκείνον.

Λίγες ώρες πριν από το ματς της 25ης αγωνιστικής μεταξύ Παναθηναϊκού και Φενέρμπαχτσε, ο προπονητής της τουρκικής ομάδας βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με παλιούς του γνώριμους.

Όπως για παράδειγμα με τον team manager της ομάδας Σάββα Αρώνη, τον Basketball & Communication Director, Δημήτρη Κοντό, όπως επίσης και με τον Τεχνικό Διευθυντή, Σάνι Μπετσίροβιτς με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2007-08.

Walking into an arena full of memories, coach Saras returns and meets with familiar faces 💚🤝