Ο Ζίλσον Μπάνγκο είναι και επίσημα πλέον παίκτης της Φενέρμπαχτσε. Το όνομά του είχε συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό τις περασμένες ημέρες.

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε πως ο Ζίλσον Μπάνγκο είναι πλέον με κάθε επισημότητα παίκτης της τούρκικης ομάδας, επιβεβαιώνοντας τα όσα είχαν γραφτεί τις περασμένες ημέρες από τα ισπανικά μέσα.

Το όνομά του το περασμένο διάστημα είχε συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ο ίδιος είχε απορρίψει τις μεταγραφικές προτάσεις που του είχαν γίνει. Τελικά ο 26χρονος σέντερ (2,08 μ.) από την Ανγκόλα θα συνεχίσει την καριέρα του στην EuroLeague υπό τις οδηγίες του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Ο ίδιος είχε αρχίσει τη σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Σαραγόσα. Εκεί μετρούσε κατά μέσο όρο από 13,4 πόντους με 5,5 ριμπάουντ σε 20:46 λεπτά εντός παρκέ.

Ο τούρκικος σύλλογος ετοιμάζεται παράλληλα για τη νέα «διαβολοβδομάδα» όπου την Τρίτη (4/2, 21:15) θα αντιμετωπίσει το «τριφύλλι» του Εργκίν Αταμάν στο ΟΑΚΑ.

Welcome to the 💛💙 family, Jilson!



🍿📺📼 #JilsonIsHere pic.twitter.com/pqv4fsv0QS