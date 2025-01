Επικό διάλογο άνοιξε ο Μάριο Χεζόνια με την EuroLeague στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το σύστημα αξιολόγησης, ζητώντας να καταργηθεί το PIR.

Ο Μάριο Χεζόνια δεν φαίνεται ιδιαίτερα ευχαριστημένος με την καταμέτρηση του PIR στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ζητώντας την κατάργηση αυτού, αλλά την EuroLeague να του απαντά με επικό τρόπο.

«Αδερφέ, χρειαζόμαστε το PIR για το fantasy», ήταν η απάντηση των ανθρώπων της διοργάνωσης αναφερόμενοι στο εν λόγω παιχνίδι, με τον δείκτη αξιολόγησης φυσικά να χρησιμεύει στην ανάδειξη των MVP της αγωνιστικής αλλά και των βραβείων ανά τις σεζόν.

Ωστόσο, ο Κροάτης φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έμεινε εκεί και απάντησε εκ νέου στην EuroLeague, δίνοντας συνέχεια σε έναν επικό διάλογο στα social media.

🙅🏻‍♂️ You live in some western fantasy I see.. https://t.co/QOf9Cz0i0w