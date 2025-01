Ο Χεζόνια πήρε τα βήματα του Παπανικολάου και τον έκοψε εντυπωσιακά.

Μία από τις φάσεις της βραδιάς έβγαλε ο Κροάτης στο ματς της Ρεάλ στην Μαδρίτη κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Μάριο Χεζόνια έκανε μια απίθανη τάπα στον Παπανικολάου που πήγε να τελέιώσει τη φάση στον αιφνιδιασμό. Στη συνέχεια ο Μούσα ευστόχησε σε τρίποντο.

Δείτε τη φάση

What a sequence by @RMBaloncesto! 😤



HUGE block by @mariohezonja & a @DzMusa triple on the other end! ❌🎯#RivalrySeries pic.twitter.com/o9euR7QcM6