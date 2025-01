Ο Κώστας Σλούκας έχει γενέθλια και ο Παναθηναϊκός του ετοίμασε τούρτα έκπληξη, λίγο πριν το ματς με τη Μπαρτσελόνα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην Καταλονία όπου και θα αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελόνα στην αρχή της νέας «διαβολοβδομάδας» της Euroleague, απόψε, Τετάρτη (15/1, 21:30), θέλοντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Κώστας Σλούκας γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά, με τον ίδιο πλέον να γίνεται πλέον 35 ετών. Οι «πράσινοι» παρά την πίεση που υπάρχει λόγω της διπλής αγωνιστικής ωστόσο, του ετοίμασαν μία τούρτα έκπληξη.

