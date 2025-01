Οι Σικάγο Μπουλς αποφάσισαν να αποσύρουν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ, με τον ίδιο να υποδέχεται τα νέα με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση.

Ο Ντέρικ Ρόουζ ανακοίνωσε τον περασμένο Σεπτεμβρη την απόσυρση του από την ενεργό δράση και σύντομα άνοιξε η κουβέντα για το εάν, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, κυρίως για το πότε οι Σικάγο Μπουλς θα αποσύρουν την εμβληματική φανέλα με το νούμερο 1.

Η βραδιά που είναι αφιερωμένη στον χαρισματικό γκαρντ είναι προγραμματισμένη για αύριο τα ξημερώματα (5/1, 02:00) και λίγες ώρες πριν οι άνθρωποι της ομάδας από την «πόλη των ανέμων» επισκέφτηκαν τον Ρόουζ προκειμένου να του ανακοινώσουν ένα ξεχωριστό... νέο.

Συγκεκριμένα ο Ρόουζ έμαθε πως η φανέλα του με το νούμερο 1 θα αποσυρθεί από τους Μπουλς και θα κοσμεί για πάντα την οροφή του United Center.

Μάλιστα αυτό είναι προγραμματισμένο να συμβεί κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-2026 και ο ίδιος με το που το άκουσε αμέσως έδειξε να συγκινείται.

Η όμορφη στιγμή που ο θρυλικός πρώην γκαρντ των «ταύρων» μαθαίνει για την απόσυρση της φανέλας του

The moment Pooh learned his number is officially going in the rafters 🥹 pic.twitter.com/D8JZjXhdtG