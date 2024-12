Γκέιμπριελ: «Ωραίο το alley-oop με τον Ναν, αυτή τη σύνδεση είχαμε στους Λέικερς» (vid)

Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ ήταν καθοριστικός στο ντεμπούτο του με τα «πράσινα» και στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε μεταξύ άλλων στη συνεργασία του με τον Κέντρικ Ναν αλλά και στη χαρά του για τη νίκη της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός «άλωσε» τη μέχρι τώρα απόρθητη έδρα της Μπάγερν Μονάχου επικρατώντας με σκορ 80-69, στο ντεμπούτο του Γουένιεν Γκέιμπριελ με τα «πράσινα».

Ο Νοτιοσουδανός σέντερ στην πρώτη του εμφάνιση με το «τριφύλλι» στο στήθος πέτυχε 6 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 5 μπλοκ, βγάζοντας παράλληλα και καταπληκτικές άμυνες.

Σε δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε μεταξύ άλλων στην αίσθηση που αποκόμισε από το ντεμπούτο του, αλλά και στη χημεία του με τον Κέντρικ Ναν.

«Νιώθω ωραία που έμεινα στο παρκέ. Ο κόουτς μανατζάρει, με εμπιστεύτηκε να μείνω και να βοηθήσω την ομάδα. Έπαιξα σκληρά και προσπάθησα να συνεισφέρω στη νίκη. Είμαι χαρούμενος με το πως πήγε το παιχνίδι γιατί κερδίσαμε. Έχουμε πολύ ταλέντο στην ομάδα, ο Κέντρικ σκόραρε, σούταρε από παντού. Θα βρω τον ρόλο μου στην επίθεση με τον καιρό, προσπαθώ να ελέγχω όσα μπορώ και να νικάμε.

Ήταν ωραίο το alley-oop με τον Ναν. Ήταν η σύνδεση που είχαμε από τους Λος Άντζελες Λέικερς. Όλοι στην ομάδα προσπαθούν να με βοηθήσουν, να με καθοδηγήσουν, οι βοηθοί, παίκτες που δεν έπαιξαν. Αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα τους. Και ο κόσμος. Ήταν σαν εντός έδρας παιχνίδι, κοντά στον πάγκο έβλεπα 2.000-3.000 κόσμο. Υπήρχε καλή ατμόσφαιρα και αυτό μου έδωσε ώθηση.

Προσπαθώ να παίξω σκληρά και να κοντρολάρω όσα μπορώ. Μετά τον τραυματισμό μου έμεινα θετικός, το πήγα βήμα-βήμα και σήμερα ήταν ένα παράδειγμα του τι μπορώ να κάνω και θέλω να χτίσω πάνω σε αυτό».

