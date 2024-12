Ο Σακίλ ΜακΚίσικ κάρφωσε εντυπωσιακά και βρέθηκε στην 8η θέση του Top 10 της Euroleague.

Ο πρώτος γύρος της Euroleague έφτασε στο τέλος του με την ολοκλήρωση της 17ης αγωνιστικής, η οποία πρόσφερε αρκετό θέαμα στους φιλάθλους που την παρακολούθησαν.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ με ένα από τα καρφώματά του κόντρα στην Άλμπα μπόρεσε να βρεθεί στην 8η θέση του Top 10 ενώ την κορυφή κατέλαβε ο Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτίζαν, ο οποίος έκανε την τάπα και στη συνέχεια αφού κάρφωσε, πήρε μία συμπληρωματική βολή.

