Ο Τζος Νίμπο φαίνεται πως θα χρειαστεί να περάσει ξανά για ένα διάστημα εκτός δράσης καθώς όπως αποκάλυψε ο Μεσίνα, η κατάστασή του δεν φαίνεται καλή με νέο πρόβλημα τραυματισμού.

Ένας νέος τραυματισμός αναμένεται να ταλαιπωρήσει τον Τζος Νίμπο, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά από απουσία 9 αγώνων, καθώς ο ίδιος λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού της Αρμάνι με τη Μπάγερν Μονάχου αναγκάστηκε να βγει αλλαγή.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν τη λήξη στο θρίλερ ανάμεσα στη γερμανική και την ιταλική ομάδα (79-78), ο Βόιγκτμαν κάρφωσε ενώ ο 27χρονος σέντερ προσπάθησε να παίξει άμυνα με αποτέλεσμα να πέσει άτσαλα στο παρκέ.

