Σλούκας: «Ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στη λίστα για τους 25 καλύτερους στην Euroleague» (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έστειλε το δικό του μήνυμα για το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στη λίστα για τους 25 καλύτερους παίκτες στην ιστορία της Euroleague.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR βρέθηκε ανάμεσα στους παίκτες οι οποίοι θα ψηφιστούν για τους 25 καλύτερους στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο ίδιος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του, ενώ κάλεσε τους φίλους του μπάσκετ να τον ψηφίσουν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κώστας Σλούκας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι στη λίστα για τους 25 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών στην Εuroleague. Είναι μία υπέροχη γιορτή για τα 25 χρόνια της Euroleague. Σιγουρέψου ότι θα με ψηφίσεις για να είμαι σε αυτήν την λίστα με τους κορυφαίους παίκτες», ανέφερε ο Κώστας Σλούκας.

Vote for your top 25 EuroLeague players by clicking the link below 🔗https://t.co/q80q9B0Up2#EUROLEAGUE25 #ONLY25 pic.twitter.com/qL6lwsL5iI