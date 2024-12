Ο Μάικ Τζέιμς με σχετικό tweet αναφέρθηκε στις 17 βολές που «εκτέλεσε» ο Εβάν Φουρνιέ λέγοντας αστειευόμενος ότι ήταν κάτι που το ζήλεψε.

Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπου οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την 1η εντός έδρας ήττα τους στην Euroleague, ο Εβάν Φουρνιέ είχε 14/17 βολές, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Μάικ Τζέιμς.

Μέσω του «Χ» έκανε ένα tweet θέλοντας να αστειευτεί: «Οι 17 βολές είναι Over Dose» ανέφερε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια υπογράμμισε: «Το tweet ήταν από καθαρή ζήλια». Στη συνέχεια άνοιξε και διάλογο με τους φιλάθλους οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν σχετικά την ανάρτησή του.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι «δεν πονάω, απλά ζηλεύω», ανέφερε ότι «μακάρι να είχα σουτάρει τέσσερις βολές. Δεν έχει γίνει εδώ και πέντε ματς» ενώ κάποιος άλλο του υπενθύμισε ένα ματς όπου είχε επιχειρήσει 18 βολές ως παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα: «Πριν από τέσσερα χρόνια. Θεέ μου.»

This tweet is out of pure jealousy lol https://t.co/xb8s8ZH3dY