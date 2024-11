Ο Έντι Ταβάρες πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπαρτσελόνα με 97-90 και αναδείχθηκε MVP της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Πολλές ήταν οι σπουδαίες ατομικές εμφανίσεις που ξεχώρισαν με το πέρας της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, όμως αυτή του Έντι Ταβάρες ήταν που διακρίθηκε για να αναδειχθεί MVP.

Ο θηριώδης ψηλός από το Πράσινο Ακρωτήρι, μέτρησε 24 πόντους, με 10/13 δίποντα, 4/6 βολές, 18 ριμπάουντ, 4 επιθετικά, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη, 2 μπλοκ και 5 κερδισμένα φάουλ για να καταγράψει 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, τους περισσότερους από κάθε άλλον.

Με αυτά τα νούμερα, ο Ταβάρες συνέβαλε τα μέγιστα για το δραματικό «διπλό» της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπαρτσελόνα με 97-90 κατόπιν δύο παρατάσεων και παράλληλα νίκησε στο... νήμα τον Νίκολα Μίροτιτς (29 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα 7 κερδισμένα φάουλ και 38 βαθμούς κόντρα στην Φενέρμπαχτσε) για να κερδίσει το βραβείο MVP της αγωνιστικής.

