Ο Λεσόρ απογειώθηκε για ένα φοβερό πόστερ κόντρα στη Μονακό.

Ασταμάτητος Λεσόρ κόντρα στην άμυνα της Μονακό. Ο Γάλλος σέντερ πήρε φόρα, πάτησε γερά και έκανε πόστερ τον Μοτιεγιούνας που θα θέλει να ξεχάσει γρήγορα τη συγκεκριμένη φάση. Τρομερό κάρφωμα, από τα κορυφαία της σεζόν.

Απολαύστε την πτήση του

