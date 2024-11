Ο Λόνι Γουόκερ ήταν ο MVP της νίκης της Ζάλγκιρις Κάουνας απέναντι στον Παναθηναϊκό με 84-77, σταματώντας στους 24 πόντους και χαρίζοντας μερικές εντυπωσιακές φάσεις.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να φύγει νικητής από το Κάουνας, γνωρίζοντας την ήττα από την Ζάλγκιρις με 84-77 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Λόνι Γουόκερ ήταν ο MVP των Λιθουανών και αυτός που πλήγωσε περισσότερο από όλους το «τριφύλλι» αφού σημείωσε την καλύτερή του εμφάνιση από όταν εντάχθηκε στο σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι.

Σε 24:26', ο Αμερικανός γκαρντ σταμάτησε στους 24 πόντους, με 5/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη, 3 κερδισμένα φάουλ και 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, τους περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη στο παρκέ, ενώ παράλληλα χάρισε μερικές εντυπωσιακές φάσεις, με τα καρφώματά του στο πρώτο ημίχρονο να ξεχωρίζουν.

LONNIE WALKER IV ON FIRE IN ROUND 11!🔥



First big EuroLeague night for him with 24 points against the reigning champs Panathinaikos👀@bczalgiris I #EveryGameMatters pic.twitter.com/qCT1L1K1Ri