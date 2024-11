Σάρας: «Όταν οι παίκτες σταμάτησαν να με ακούν, έπαιξαν το καλύτερο μπάσκετ τους» (vid)

Kέφια είχαν οι Γιασικεβίτσιους και Χέις Ντέιβις μετά τη νίκη της Φενέρ επί της Βίρτους.

Η Φενέρ έκανε την ανατροπή, επικράτησε της Βίρτους και έμεινε στην κορυφή της Euroleague. Μετά το τέλος οι Γιασικεβίτσιους και Χέις Ντέιβις μας πρόσφεραν φοβερές ατάκες.

«Ο τρόπος με τον οποίο παίξαμε απόψε, ειδικά στην τέταρτη περίοδο όταν οι παίκτες σταμάτησαν να με ακούν, έδειξε ότι έτσι αποδίδουν καλύτερα. Έτσι έπαιξαν το καλύτερο μπάσκετ τους. Οπότε, πιθανότατα έτσι θα πρέπει να συνοψίσουμε αυτή τη βραδιά. Θέλαμε να βρούμε ξανά τη μαχητικότητά μας στην τρίτη περίοδο και νομίζω πως ήμασταν λίγο καλύτεροι. Στο φινάλε όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Τέλος πάντων, πρέπει να σταματήσω γιατί ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνω τίποτα από το μπάσκετ», είπε ο Σάρας.

Από την πλευρά του ο Χέις Ντέιβις τόνισε: «Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στον Σαρούνας. Όλοι όσοι παρακολουθούν, οπαδοί της Φενέρμπαχτσε αν έχετε το νούμερό του ή στα Social Media, σας παρακαλώ ζητήστε του να μας δώσει τέσσερις ημέρες ρεπό.Είναι σημαντικό για την ψυχική μας υγεία, ήταν πολύ εκνευρισμένος σε όλον τον αγώνα, χρειαζόμαστε τέσσερις ημέρες για να επανέλθουμε, σας παρακαλώ στείλε του μηνύματα».

"The players stopped listening to me and that's when they probably played their best basketball" 🤣😂



Šaras post game interviews never disappoint 😄@FBBasketbol pic.twitter.com/ySO2vGt9fM