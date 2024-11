Ο Γουίλιαμς Γκος με μεγάλο τρίποντο από την κορυφή έκανε το 25-38 για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι.

Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο έκανε ο Γουίλιαμς Γκος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός με 2/4 τρίποντα έφτασε τους 9 πόντους. Μάλιστα με το δεύτερο του τρίποντο από την κορυφή, έγραψε το 25-38 για το σύνολο του Μπαρτζώκα.

Δείτε την... εκτέλεση από τον παίκτη των Πειραιωτών

Enjoying his night at the Oaka Altion so far 👀 pic.twitter.com/9MZrw1mk9M