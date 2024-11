Ο Μόουζες Ράιτ κέρδισε μια θέση στο Top-10 της EuroLeague για το μήνα Οκτώβριο, εκεί όπου την τιμητική του έχει ο Σέιμπεν Λι της Μακάμπι και μάλιστα εις διπλούν.

Το τρομερό μπλοκ του Μόουζες Ράιτ στο ματς του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο δεν κέρδισε μόνο την κορυφή στις κορυφαίες τάπες του Οκτωβρίου, αλλά και μια θέση στις καλύτερες φάσεις της EuroLeague για το μήνα που μας πέρασε.

Στο Top-10 του Οκτωβρίου, την τιμητική του έχει ο Σέιμπεν Λι της Μακάμπι Τελ Αβίβ ο οποίος κέρδισε τόσο την 10η όσο και την 1η θέση στις καλύτερες φάσεις, χάρη στο νικητήριο καλάθι του κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και το απίστευτο κάρφωμά του εις βάρος της Αναντολού Εφές.

