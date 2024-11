Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους είναι και επίσημα παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον 25χρονο γκαρντ να απευθύνει το πρώτο του μήνυμα προς τους φίλους της ομάδας του «λαού».

Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους πραγματοποίησε εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Άρη, με τον Αμερικανό γκαρντ να «εξαργυρώνει» τις καλές του εμφανίσεις παίρνοντας μεταγραφή σε ομάδα της Euroleague και συγκεκριμένα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο 25χρονος «άσος» με το πάτησε στο Ισραήλ έσπευσε περιχαρής να απευθυνθεί στους φίλους της Μακάμπι δηλώνοντας πως ανυπομονεί να αγωνιστεί με τα χρώματα της νέας του ομάδας.

Can’t wait to meet you! 💛💙 https://t.co/pmpVHNR726

Soon in yellow and blue 👇@DavidDejulius 🎬 pic.twitter.com/PUbCYRkmxY