Τη φάση του αγώνα Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός έχουν δώσει μέχρι στιγμής ο Κώστας Σλούκας και Ομέρ Γιούρτσεβεν με μια φοβερή άλεϊ ουπ συνεργασία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στέκεται εξαιρετικά μέχρι στιγμής στην έδρα της Φενέρμπαχτσε για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, έχοντας το προβάδισμα στο ημίχρονο με 35-46 και μάλιστα μοιράζοντας και θέαμα.

Αποκορύφωμα η φοβερή συνεργασία που είχαν Κώστας Σλούκας και Ομέρ Γιούρτσεβεν με τον αρχηγό των «πρασίνων» να υψώνει και τον Τούρκο σέντερ να καρφώνει δυναμικά, την ώρα που ο Γουέιντ Μπάλντγουιν δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.

Two former @FBBasketbol players BALLIN for @Paobcgr tonight 👀 @kos_slou to Yurtseven 🔥 #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/HFt8Qyo88F