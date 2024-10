Euroleague: «Σωστά μέτρησε το καλάθι του Σμάιλαγκιτς κόντρα στη Βίρτους»

Η Ζάλγκιρις επικράτησε εκτός έδρας της Βίρτους με σκορ 71-68 για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague, ρίχνοντας στο «καναβάτσο» τους Ιταλούς οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για μια συγκεκριμένη φάση, αλλά η διοργανώτρια αρχή επιβεβαίωσε τη «νομιμότητα» του καλαθιού.

Η Βίρτους (0-3) παραμένει η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη στη φετινή Euroleague, μετά και την εντός έδρας ήττα από την Ζάλγκιρις με σκορ 71-68. Οι Λιθουανοί «βελτίωσαν» το ρεκόρ τους σε 2-1, ωστόσο ένα καλάθι που πέτυχαν με τον Σμάιλαγκιτς στην τέταρτη περίοδο ξεσήκωσε τις αντιδράσεις των αντιπάλων τους.

Ο προπονητής της ομάδας του Ιταλικού Βορρά, Λούκα Μπάνκι, είδε τη Ζάλγκιρις να πετυχαίνει καλάθι δύο πόντων 1:48'' πριν τη λήξη, το οποίο κατά την άποψη του ήταν εκπρόθεσμο.

Για τη συγκεκριμένη φάση η διοργανώτρια αρχή έλαβε θέση μέσω επίσημης ανακοίνωσης της κατά την οποίο υπογραμμίζει πως το καλάθι ορθά μέτρησε.

«Στο τέταρτο δεκάλεπτο, με 1:56 να απομένουν στο ρολόι του αγώνα και 6 δευτερόλεπτα να απομένουν για την εκδήλωση της επίθεσης, ο παίκτης της Ζαλγκίρις Κάουνας, Σιλβέν Φρανσίσκο, ξεκίνησε μια διείσδυση προς το καλάθι και επιχείρησε ένα σουτ. Η προσπάθειά του για καλάθι χτύπησε στο ταμπλό με 2,0 δευτερόλεπτα να απομένουν για την εκδήλωση της επίθεσης της ομάδας του.

Ο παίκτης της Ζαλγκίρις Άλεν Σμάιλαγκιτς και ο παίκτης της Βίρτους Μουχάμετ Ντιούφ προσπάθησαν να πάρουν το ριμπάουντ. Ενώ ο Άλεν Σμάιλαγκιτς αρπάζει το ριμπάουντ, η μπάλα αγγίζει το στεφάνι με 1,5 δευτερόλεπτο να απομένει για την εκδήλωση της επίθεσης της ομάδας του. Το «24αρι» ανανεώθηκε και ο Άλεν Σμάιλαγκιτς σημείωσε καλάθι δύο πόντων.

Το καλάθι του Άλεν Σμάιλαγκιτς ήταν νόμιμο καθώς, κατά κανόνα, το ρολόι του σουτ ανανεώνεται όταν η μπάλα αγγίξει το στεφάνι. Σωστή απόφαση του χειριστή των 24 δευτερολέπτων και των διαιτητών».

👀An inexplicable, and decisive, episode in the final of Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas. The ball doesn't touch the ring, Diouf even challenges Smailagic, the 24‘’ expires, but the clock is reset and the +5 basket is scored pic.twitter.com/m4i0VXVviO