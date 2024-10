O Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε για τον παίκτη που αναζητά η Φενέρμπαχτσε για να καλύψει το κενό του τραυματία Σκότι Γουίλμπεκιν και η απάντησή του ήταν... ξεχωριστή.

Η Φενέρμπαχτσε έκανε το 2/2 στη EuroLeague μετά τη νίκη επί της Αναντολού Εφές και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε για τον παίκτη που θα καλύψει το κενό του Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης βγήκε στην αγορά για παίκτη και ο Σάρας ανέφερε σχετικά: «Θέλουμε τον Λεμπρόν Τζέιμς. Μας είπε πως δεν μπορεί να έρθει επειδή έχει συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Έγινε ένα τρομερό ματς και εσείς ενδιαφέρεστε για τις φήμες. Έχετε ήδη πει 17 ονόματα. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος στην αγορά που να μην έχετε γράψει πως έρχεται στη Φενέρ. Είχαμε ένα τρομερό ματς, ίσως έπρεπε να μιλήσουμε για αυτό αντί για τις φήμες».

Sarunas Jasikevicius was asked if Fenerbahce are looking for a player to replace Scottie Wilbekin:



