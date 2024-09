Ο λογαριασμός της Μονακό στο «X» μπορεί να έχει «τρολάρει» πολλές φορές τον Ολυμπιακό, αλλά αυτήν την φορά έβγαλε το καπέλο στους «ερυθρόλευκους».

Δεν ήταν λίγες οι φορές που η αγγλική έκδοση του λογαριασμού της Μονακό στο «X» (σ.σ. twitter) είχε «τρολάρει» τον Ολυμπιακό.

Κυρίως όσον αφορά τον Μάικ Τζέιμς και ο ντόρος που είχε δημιουργηθεί γύρω από το όνομα του Αμερικανού γκαρντ και το «φλερτ» που υπήρχε με τους «ερυθρολεύκους».

Αυτήν την φορά ωστόσο άφησε στην... άκρη τα τρολαρίσματα και αποθέωσε την μεταγραφή του Εβάν Φουρνιέ στην ομάδα του Πειραιά.

«Πάντα μας αρέσει το τρολάρισμα, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να πούμε ψέματα. Πρόκειται για μια τρομερή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Καλώς ήρθες στην Euroleague Εβάν Φουρνιέ» ανέφερε το χαρακτηριστικό ποστάρισμα των Μονεγάσκων για την απόκτηση του Γάλλου σταρ από τους «ερυθρολεύκους».

We’re always up for trolling, but can’t even lie - this is an amazing signing for Olympiacos 👏



Welcome to EuroLeague, @EvanFourmizz 👋 pic.twitter.com/JKzXkxJ3i1