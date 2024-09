Σαράνια για Φουρνιέ: «Deal δύο ετών με περισσότερα από 4 εκατομμύρια»

Ο Εβάν Φουρνιέ θα λάβει από τον Ολυμπιακό ένα ποσό μεγαλύτερο των 4 εκατομμυρίων, όπως επιβεβαίωσε και εξ Αμερικής ο Σαμς Σαράνια.

Η είδηση της ενεργοποίησης της... βόμβας του Εβάν Φουρνιέ από τον Ολυμπιακό, έκανε φυσικά τον γύρο του κόσμου. Με τον Γάλλο σούπερ σταρ να αφήνει το NBA μετά από 12ετή παρουσία το NBA.

Όπως διαβάσατε και νωρίτερα στο Gazzetta, ο Φουρνιέ πρέπει πλέον να θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού. Γεγονός που επιβεβαίωσε και ο Σαμς Σαράνια μέσω τουίτ που έκανε για τον Γάλλο.

Μάλιστα επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ για τη διετή συμφωνία του με τον Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο για ένα deal που θα ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια δολάρια, αγγίζοντας περίπου τα 4.3 εκατομμύρια. Σε ακόμα μία οικονομική υπέρβαση των προέδρων του Ολυμπιακού που μέσα σε ένα καλοκαίρι έπεισαν τους Φουρνιέ και Βεζένκοβ να αφήσουν το NBA με δύο πολύ μεγάλα συμβόλαια.

After 12 seasons, Evan Fournier is exiting the NBA and signing a two-year, $4 million-plus deal with Euroleague club Olympiacos, per sources. Fournier averaged nearly 10 points in France's Silver Medal run at the Paris Olympics. pic.twitter.com/ErFKwEJl0W