Την πρώτη προπόνηση επί σλοβενικού εδάφους πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκεύης (30/8) ο Παναθηναϊκός.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται ήδη στην Κράνισκα Γκόρα της Σλοβενίας όπου θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ο Εργκίν Αταμάν πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και ουσιαστικά... κήρυξε την έναρξη της προετοιμασίας των «πρασίνων» ενόψει της νέας σεζόν.

Εκτός ήταν οι Ματίας Λεσόρ και Κέντρικ Ναν, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει επιπλέον άδεια και αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη Σλοβενία προκειμένου να ενσωματωθούν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Το ίδιο ισχύει και για τον Κώστα Αντετοκούνμπο ο οποίος έμεινε στην Ελλάδα για να παραστεί στον γάμο του αδερφού του, Γιάννη.

Δεν αποκλείεται να βρεθεί απευθείας στη Σλοβενία και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος αποτελεί και επίσημα παίκτη του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 1+1 χρόνια.

Rolled our sleeves up! 🫡



First session in Slovenia 🏀💚#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/u3jCq1vhWs