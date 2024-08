Oλυμπιακός για Μιλουτίνοφ-Πετρούσεφ: «Οι Σέρβοι επέστρεψαν» (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε πίσω τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φίλιπ Πετρούσεφ, οι οποίοι πήραν το χάλκινο μετάλλιο με την Σερβία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Επέστρεψαν οι Σέρβοι του Ολυμπιακού. Φίλιπ Πετρούσεφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν αγωνιστεί με τη Σερβία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και μάλιστα κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο ζορίζοντας και την Team USA στον ημιτελικό.

Πλέον προετοιμάζονται για την σεζόν που έρχονται με τους Πειραιώτες και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ τους υποδέχθηκε πίσω με ένα video, γράφοντας «oι Σέρβοι επέστρεψαν» και το συνόδευσε με στιγμές από τον προπόνηση της ομάδας.

Μάλιστα ο Μίλου έστειλε μήνυμα στα ελληνικά, λέγοντας: «Πάμε να έχουμε μία καλή σεζόν».

The 🥉 Serbians are back!!!



🗣️ Let's have a great season!