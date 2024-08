Το πρωί της Παρασκευής (9/8, 11:00) θα βγουν στην κυκλοφορία τα 36.000 εισιτήρια για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» το οποίο θα διεξαχθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο!

Όποιος προλάβει... πρόλαβε! Την Παρασκευή (9/8) το πρωί στις 11:00, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR θα έχουν την ευκαιρία να «κλείσουν» θέση στο Καλλιμάρμαρο όπου το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η μοναδική εκκρεμότητα που υπήρχε προκειμένου να οριστικοποιηθεί η διεξαγωγή του τουρνουά στο «Παναθηναϊκό Στάδιο» ήταν το πράσινο φως από το ΚΑΣ (σ.σ. Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) το οποίο άναψε με αποτέλεσμα να βγουν στην κυκλοφορία και τα εισιτήρια!

The countdown for the ultimate event begins⏳



Tomorrow at 11:00am. Stay Tuned ☘️



🔎 Hint: Today is the day to create your ticketmaster account. #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/ukhOJ7N2ax