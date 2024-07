Έβανς: «Ενθουσιασμένος και ευλογημένος για αυτήν τη νέα ευκαιρία στην καριέρα μου»

Ενθουσιασμένος για την ευκαιρία που του δίνει ο Ολυμπιακός από την ερχόμενη σεζόν δηλώνει ο Κίναν Έβανς, μετά και την επισημοποίηση της συμφωνίας του με τους «ερυθρολεύκους».

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Κίναν Έβανς. Οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν τον Αμερικανό γκαρντ για τα επόμενα τρία χρόνια και εκείνος έκανε το πρώτο του ποστάρισμα στο twitter ως παίκτης τους.

«Σούπερ ενθουσιασμένος και ευλογημένος για αυτήν τη νέα ευκαιρία στην καριέρα μου. Θα σας δω σύντομα» έγραψε ο Κίναν Έβανς, ο οποίος έβαλε και μία σημαία της Ελλάδας δίπλα στο ποστάρισμά του.

Φυσικά ο Ολυμπιακός τον περιμένει υπομονετικά, μιας και ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του στο γόνατο, στα τέλη Μαΐου, θα τον αφήσει εκτός για 6-8 μήνες.

Super excited and blessed for this new opportunity in my career, see you soon 🇬🇷🔴⚪️ https://t.co/PHM7qZ0RG4