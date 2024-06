Δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν για ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Euroleague, μεταξύ αυτών και του Παναθηναϊκού, για τον Όστιν Γουάιλι.

Ο Όστιν Γουάιλι πραγματοποίησε μία πολύ καλή σεζόν στην Τουρκία με τη φανέλα της Τόφας, όπου και αναδείχθηκε σε MVP του πρωταθλήματος, έχοντας συνολικά κατά μέσο όρο από 15,1 πόντους με 10 ριμπάουντ και 1,8 μπλοκ ανά αγώνα.

Η επιδώσεις του 25χρονου Αμερικάνου που παίζει στις θέσεις των ψηλών (2,08μ.), σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το BasketNews, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Euroleague.

Μάλιστα το δημοσίευμα αναφέρει ότι έχει ήδη δεχτεί πρόταση ενώ έντονο ενδιαφέρον για τον ίδιο έχουν εκφράσει οι Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μονακό, Παρί αλλά και ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Στο παρελθόν ο Γουάιλι έχει περάσει από τη Νεπτούνας, τους Γκλαντιέτορς Τριέρ και τη Λούντβινσμπουργκ.

Yesterday on BN Insider we revealed that Turkish league MVP Austin Wiley is targeted by Panathinaikos, Maccabi, Monaco & Paris 👀 pic.twitter.com/UFDZtrVkM7