Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν της Euroleague και για τους ίδιους τους παίκτες που αγωνίζονται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Όπως είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό αποτελεί τον MVP της σεζόν στην Euroleague.

Και... όχι μόνο, καθώς αποτελεί και τον πολυτιμότερο παίκτης των συναδέλφων του. Συγκεκριμένα η Ένωση Παικτών της Euroleague ανέδειξε τον Μάικ Τζέιμς ως τον πολυτιμότερο παίκτη της σεζόν 2023-24 στην διοργάνωση.

Να σημειωθεί ότι ο έμπειρος παίκτης ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση. Έκλεισε τη σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 17.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ.

2024 ELPA Players’ Choice Award “MOST VALUABLE PLAYER” goes to Mike James @TheNatural_05 🏆



🔎 Best performing individual with the biggest impact on his team’s overall play.

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/RmZBnOhEai